Опубликованы рендеры Samsung Galaxy Fold 2

В сети появились рендеры на основе схем, которые принадлежат возможному преемнику складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Схема была приложена в патентную заявку, поданную еще в конце 2017 года. Смартфон описывается как «складное электронное устройство с гибким экраном». От Galaxy Fold этот смартфон отличается более простым механизмом петель, которые погружаются в устройство при раскладывании. Из других отличий – один большой экран, загнутый по краям, и врезанная в экран одиночная камера. Выйдет ли данный смартфон в массовое производство, пока неизвестно.