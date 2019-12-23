Опубликованы рендеры iPhone 12 Pro с шестимодульной камерой

В сети появилась очередная порция рендеров, посвященных следующему поколению смартфонов iPhone. На этот раз трехмерными моделями iPhone 12 Pro поделился дизайнер Хасан Каймак. Самое интересное в его рендерах, это основная камера, которая состоит из шести (!) модулей. Сложно представить, что Apple создает такой камерофон, но ранее сообщалось, что в линейку войдет до четырех моделей с 6,7-, 6,1- и 5,4-дюймовыми экранами. Возможно, одна из них и получит многомодульную камеру. Что до самой компании Apple, то она рассчитывает более 100 миллионов смартфонов линейки iPhone 12.