Опубликованы студийные фото Honor Magic 8 Pro

Китайские блогеры и профильные СМИ начали опубликовать фотографии флагманских смартфонов серии Honor Magic 8, которые еще не были представлен официально. Отметим, что старшая модель Magic 8 Pro выглядит гораздо массивнее базовой. Также авторы снимков хвалят производителя за переливающуюся разными оттенками заднюю панель смартфонов. Ранее сообщалось, что Honor Magic 8 Pro оснастят 6,71-дюймовым экраном с вырезом для 3D-сканера лица, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 80 Вт соответственно, а также батареей ёмкостью минимум 7000 мАч.