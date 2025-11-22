Vivo S50 Pro mini протестировали в бенчмарке

Компания Vivo подтвердила наличие еще не представленной официально однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 в смартфоне S50 Pro mini. По данным производителя, аппарат набирает в популярном бенчмарке AnTuTu v10 более 3 миллионов баллов. Это даже больше, чем у топового Vivo X200 Ultra (2,9 миллиона баллов), который основан на Snapdragon 8 Elite. По предварительным данным, смартфон также оснастят оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1 и основной камерой с 50-Мп главным модулем и 50-Мп перископным модулем с оптическим приближением. Официальный релиз процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 состоится 26 ноября. Первой моделью на этом чипсете станет OnePlus Ace 6T, а потом будет выпущен и Vivo S50 Pro mini.

