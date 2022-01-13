Опубликованы технические характеристики OPPO Find X5 Pro

OPPO Find X5 Pro и Find X5, скорее всего, станут официальными к марту этого года. Вчера надежный информатор поделился основными характеристиками модели Find X5 Pro.

В утечке говорится, что номер модели OPPO Find X5 Pro — PFEM10. Он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED LTPO 2.0 с разрешением Quad HD+ 1440 x 3216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для селфи в вырезе дисплея будет установлена ​​32-мегапиксельная камера Sony IMX709. Задняя камера устройства оснащена 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS. Он сочетается с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельной камерой. Смартфон будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Он будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Устройство, скорее всего, будет работать на последней версии Android 12 с ColorOS 12 поверх.