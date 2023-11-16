Опубликовано фотосравнение Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру представленного несколько дней назад камерофона Vivo X100 Pro. Снимки демонстрируют возможности местного 20-кратного зума в сравнении с другим флагманом – Samsung Galaxy S23 Ultra. Инсайдер отметил, что телефото-модуль китайского флагмана позволяет снимать фото с расстояния от 18 см, а минимальная дистанция для съемки у Samsung S23 Ultra равна 50 см. Что будет, если снять объект с расстояния 50 см и 18 см, демонстрируют последние три снимка.

Напомним, что оцененный от 685 долларов Vivo X100 Pro характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9300, ОЗУ стандарта LPDDR5T, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зуммо), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 7 и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.