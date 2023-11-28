Опубликовано фотосравнение iQOO 12 Pro и iPhone 15 Pro

В сети появились сравнительные фотографии, сделанные на телеобъективы смартфонов iQOO 12 Pro и iPhone 15 Pro. Очевидно, что снимки на китайский флагман заметно превосходят по детализации фотографии, сделанные на смартфон Apple. Как известно, в iQOO 12 Pro используется основная камера с модулями на 50 Мп (датчик VCS OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на Samsung S5KJN1 с углом обзора 150°) и 64 Мп (3-кратный оптический зум). Последнему модулю помогает нейронный процессор обработки изображений NICE. Что до iPhone 15 Pro, то в нем предусмотрен 3-кратный оптический зум. Цена на iQOO 12 Pro стартует в Китае от 685 долларов.