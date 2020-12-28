Опубликовано ночное фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi поделилось еще одной фотографией, сделанной на флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Снимок сделан в темное время суток, однако из-за небольшого разрешения невозможно увидеть реальное количество шумов и детализацию.

По предварительным данным, смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой на 20 Мп, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт. Официальный анонс Xiaomi Mi 11 состоится уже сегодня.