Опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11

Вчера стало известно, что новенький флагман Xiaomi Mi 11 получил главный модуль тыльной камеры на основе прошлогоднего 108-Мп датчика изображения Samsung S5KHMX. Несмотря на это, новинка все равно должна превзойти камеру предшественника благодаря мощи платформы Snapdragon 888 и систем искусственного интеллекта. Пример работы нового программного обеспечения BlinkAI как раз демонстрируется на видео. Алгоритмы BlinkAI задействуют нейронную сеть, чтобы имитировать работу человеческого глаза, позволяя увеличить детализацию и яркость картинки буквально за миллисекунды. Не то чтобы это очень похоже на то, что мы видим ночью, но иметь такую возможность в любом случае полезно.