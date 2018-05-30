Опубликовано первое фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3

2018-05-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Band 3; [37]
В сеть утекло фото третьего поколения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band, которое еще не было представлено официально. На недавно опубликованном постере были изображены иконки компьютера, зданий, грузовика, машины и сумки. Надпись гласила, что устройство «свяжет пользователя со всем миром». Предполагается, что Mi Band 3 станет первым фитнес-браслетом со встроенной SIM-картой (eSIM) и модулем NFC. Также утверждается, что гаджет оснастят OLED-дисплеем, который будет реагировать на нажатия и поддерживать различные жесты. Ориентировочная цена столь технологичного браслета составляет 26 долларов. Официальный анонс запланирован на 31 мая. На той же презентации будет показан флагманский смартфон Xiaomi Mi 8.


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