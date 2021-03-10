Опубликовано первое фото с камеры Hasselblad в OnePlus 9

Компания OnePlus опубликовала две фотографии, одна из которых была сделана на камеру смартфона OnePlus 9. Снимок без искажений был снят на камеру грядущей новинки, созданной при участии компании Hasselblad. Ранее руководитель OnePlus Пит Лау заявил, что OnePlus 9 оснастят сверхширокоугольной камерой с датчиком изображения Sony IMX766. Также смартфону прочат главный модуль тыльной на топовом датчике Sony IMX789, 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти. Официальный анонс линейки OnePlus 9 запланирован на 23 марта.