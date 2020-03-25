Опубликовано первое фото с камеры Honor 30S

2020-03-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 30S; [30]
В сети появилась первая фотография, сделанная на основную камеру смартфона Honor 30S, выход которого ожидается 30 марта. Предполагается, что аппарат получит основную камеру с главным датчиком изображениями формата 1/1,3" и размером пикселя 1,2 мкм. То есть, пользователи получат 52-Мп камеру, которая благодаря объединению 4 пикселей в один будет выдавать 13-Мп снимки с расширенным динамическим диапазоном и размером пикселей 2,4 мкм. Данные изображения можно будет сравнить с фотографиями, которые выдает 108-Мп датчик ISOCELL Bright HM1 в Samsung Galaxy S20 Ultra. Также смартфону прочат фирменный процессор Kirin 820 5G.


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