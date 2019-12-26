Опубликовано первое фото с камеры Realme X50 5G

2019-12-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Realme X50 5G; [90]
Вчера стало известно, что флагманский смартфон Realme X50 5G будет представлен уже 7 января, а сегодня в сети появилось первое фото, сделанное на камеру устройства. Снимок был сделан на двойную фронтальную камеру в условиях слабой освещенности. Устройству прочат мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, пятимерную систему жидкостного охлаждения, 6,44-дюймовый AMOLED-экран, батарею ёмкостью 4500 мАч, а также основнуб камеру с четырьмя модулями, главный из которых построен на датчике изображения Sony IMX686 разрешением 60 Мп.


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