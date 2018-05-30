Опубликовано первое фото с камеры Xiaomi Mi 8 SE

Китайские источники опубликовали фото, которое, как утверждается, сделано на камеру готовящегося к выходу смартфона Xiaomi Mi 8 SE. Снимок призван показать возможности камеры в условиях недостаточной освещенности. Предполагается, что Xiaomi Mi 8 будет построен на топовой платформе Snapdragon 845, а Xiaomi Mi 8 SE достанется менее производительный чипсет – Snapdragon 710. Также смартфону прочат двойную основную камеру камеру с поддержкой технологии искусственного интеллекта и 20-Мп фронтальную камеру со светодиодной вспышкой. Ориентировочная цена Xiaomi Mi 8 SE составляет 310 долларов. Официальный анонс новых смартфонов китайского производителя состоится уже завтра, 31 мая.