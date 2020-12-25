Опубликовано первое фото с камеры смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra

Заслуживающий доверия источник опубликовал первые фотографии, сделанные на камеры еще не представленных официально смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra. Отмечается, что оба снимка были сделаны в ночном режиме. По словам информатора, в некоторых регионах Samsung Galaxy S21 выйдет с фирменной платформой Samsung Exynos 2100 без модема 5G. Официальный дебют новых флагманов Samsung запланирован на 14 января 2021 года.

По предварительным данным, Galaxy S21 Ultra получит тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп (0,8 мкм), лазерным автофокусом, двумя телефотомодулями с 3- и 10-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией во всех модулях, кроме сверхширокоугольного.
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