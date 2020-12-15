Опубликовано первое фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 11

Один из боссов компании Xiaomi Ван Тенг Томас поделился первой фотографией, сделанной на тыльную камеру еще не представленного официально смартфона Xiaomi Mi 11. На снимке запечатлена штаб-квартира компании. Что до самого смартфона, ему прочат AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт. Официальный релиз устройства ожидается 29 декабря.