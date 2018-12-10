Опубликовано первое фото с тройной камеры Lenovo Z5s

Компания Lenovo продолжает делиться подробностями о смартфоне Lenovo Z5s, который будет представлен 18 декабря. Во-первых, была опубликована первая фотография, сделанная, как утверждается, на тройную камеру устройства. Во-вторых, стало известно, на каком чипсете будет построен смартфон. Это еще не представленная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 678. Одна должна быть несколько мощнее чипсета Snapdragon 675, который характеризуется восьмиядерным CPU (четыре ядра ARM Cortex-A76 и четыре ARM Cortex-A55) и графикой Adreno 61X. В-третьих, Lenovo Z5S будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie «из коробки».