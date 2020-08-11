Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi 10 Ultra

В сети появились первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra в включенном состоянии, первый снимок, сделанный на основную камеру, и видео распаковки устройства. Как и предполагалось, в комплект поставки входит адаптер питания мощностью 120 Вт. А вот слухи о подэкранной камере оказались ошибочными – будущим владельцам новинки придется довольствоваться врезанной в левый верхний угол фронтальной камерой. Основная камера сможет похвастаться 120-кратным зумом и чувствительным датчиком изображения для более качественных фото в условиях слабого освещения. Официальная презентация смартфона состоится уже сегодня.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Ultra
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