Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi 10 Ultra

В сети появились первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra в включенном состоянии, первый снимок, сделанный на основную камеру, и видео распаковки устройства. Как и предполагалось, в комплект поставки входит адаптер питания мощностью 120 Вт. А вот слухи о подэкранной камере оказались ошибочными – будущим владельцам новинки придется довольствоваться врезанной в левый верхний угол фронтальной камерой. Основная камера сможет похвастаться 120-кратным зумом и чувствительным датчиком изображения для более качественных фото в условиях слабого освещения. Официальная презентация смартфона состоится уже сегодня.