Ориентировочные цены на семейство смартфонов Samsung Galaxy S20

2020-01-27, Автор - Anna; Продукт - Samsung Galaxy S20; [99]
В сети появились официальные изображения Samsung Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra.

Они подтверждают 12 МП селфи-камеру в круглом отверстии по центру экрана, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, четыре задние камеры в прямоугольном модуле, SoC Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990, 12 ГБ ОЗУ, от 128 до 512 ГБ памяти и батарею на 4500 мА·ч с быстрой зарядкой.

Samsung Galaxy S20+ оснастили 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED разрешением 3200x1440 пикселей и основной камерой на 64 МП, а Samsung Galaxy S20 Ultra получит Infinity-O экран Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма и основной датчик на 108 Мп с 100-кратным гибридным зумом.

Ожидается, что цена на Samsung Galaxy S20 4G составит $ 899, а S20 5G - $ 999. Galaxy S20 + 5G оценен в $ 1099, а флагманский Galaxy S20 Ultra 5G в $ 1349. Линейку смартфонов представят 11 февраля.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20
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