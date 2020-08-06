Основатель Meizu открыл новую компанию

На протяжении достаточно длительного времени пользователи надеялись, что компания Meizu сможет пережить проблемы на рынке и выйти на новый уровень, выплатив все свои долги. Однако оказалось, что на деле все не так просто, ведь выпускать качественные флагманы у компании не получается, а заработать на продуктах среднего или начального класса у производителя не получается, так как продажи не настолько высокие. В итоге основатель компании Meizu принял решений выйти на новый для себя рынок и создал новую компанию, которая будет заниматься разработкой новых технологий. Пока что о планах на деятельность компании информации нет, но производитель вроде как обещает предоставить массу нового и интересного. Ждем от него новостей.

Комментарии и отзывы Meizu
Обзоры:
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?Обзор Motorola Moto E6 Plus 2/32GB. Смартфон из прошлого?
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Новости:
Выход Microsoft Surface Duo снова отложен?

Небезызвестный информатор Зак Боуден сообщил о том, что выход складного смартфона Surface Duo снова отлож...
Xiaomi представила в России Redmi 9 и еще 8 новых устройств

30 июля в Москве прошла презентация компании Xiaomi, в рамках который был представлен новый среднебюджетн...
Huawei Enjoy 20s получит новую камеру

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei Enjoy 20s, который вроде как в ближайшем б...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
ASUS представила Mini-ITX плату ROG Stri...
ASUS представила Mini-ITX плату ROG StriПредставлена компактная Mini-ITX плата компании ASUS ROG Strix Z490-I Gaming. Плата выполнена в черно-сер...
Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 2...
Представлена 3D-карта ELSA GeForce RTX 2Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 2070 Super Erazor X, которая ориентиров...
Смартфон Oppo A11k получил аккумулятор н...
Смартфон Oppo A11k получил аккумулятор нКитайская компания Oppo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A11k, который оценен в 120 дол...
MINIX выпустила компактный внешний SSD-к...
MINIX выпустила компактный внешний SSD-кMINIX разработала портативный внешний SSD емкостью 480 Гб. Устройство очень функциональное, имеет разъемы...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким ...
Samsung Galaxy Note20 окажется не таким Один из вьетнамских ритейлеров раскрыл цены на топовые смартфоны Samsung Samsung Galaxy Note20, выход кот...
Samsung Galaxy Watch 3 могут выпустить у...
Samsung Galaxy Watch 3 могут выпустить уСогласно последним слухам, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 должны представить 5 августа на мероприятии ...
Процессоры Intel Rocket Lake основаны на...
Процессоры Intel Rocket Lake основаны наПроцессоры Intel Rocket Lake будут основаны на 14 нм техпроцессе, но с обновленной архитектурой Willow Co...
DxOMark высоко оценили звук в ASUS ROG P...
DxOMark высоко оценили звук в ASUS ROG PЭксперты авторитетной лаборатории DxOMark оценили звук в геймерском смартфоне ASUS ROG Phone 3, который б...
Creative Aurvana Trio Wireless беспровод...
Creative Aurvana Trio Wireless беспроводCreative анонсировала беспроводные наушники Aurvana Trio Wireless. Наушники оснащены тройным драйвером и ...
Redmi K30 Ultra получит процессор MediaT...
Redmi K30 Ultra получит процессор MediaTДостаточно давно на просторах интернета гуляет информация о том, что компания MediaTek готовит к релизу п...
OPPO A72 5G уже готов к релизу...
OPPO A72 5G уже готов к релизуНекоторое время назад пользователи довольно часто жаловались на то, что компании выпускают смартфоны с по...
Рабочая станция ASUS Pro E500 G6 предназ...
Рабочая станция ASUS Pro E500 G6 предназКомпания ASUS представила системную плату Pro WS W480-ACE и рабочую станцию на её основе Pro E500 G6, кот...
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарамОбзор PRESTIGIO RoadRunner 415GPS. Видеорегистратор с предупреждениями по камерам и радарам
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor