Основатель Meizu открыл новую компанию

На протяжении достаточно длительного времени пользователи надеялись, что компания Meizu сможет пережить проблемы на рынке и выйти на новый уровень, выплатив все свои долги. Однако оказалось, что на деле все не так просто, ведь выпускать качественные флагманы у компании не получается, а заработать на продуктах среднего или начального класса у производителя не получается, так как продажи не настолько высокие. В итоге основатель компании Meizu принял решений выйти на новый для себя рынок и создал новую компанию, которая будет заниматься разработкой новых технологий. Пока что о планах на деятельность компании информации нет, но производитель вроде как обещает предоставить массу нового и интересного. Ждем от него новостей.