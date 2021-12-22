Основные характеристики смартфона Infinix Zero 5G

Сообщается, что Infinix готовится к выпуску нового телефона под названием Infinix Zero 5G. Ожидается, что это устройство дебютирует как первый телефон компании с поддержкой 5G. Его запуск может быть близок, поскольку он появился в базе данных Google Play Console с некоторыми спецификациями и изображением.

Infinix Zero 5G появился в базе данных Google Play Console под номером модели X6815. Устройство имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Ранее показанный неофициальный рендер смартфона показал, что модуль задней камеры телефона похож на серию OPPO Find X3. Ожидается, что он будет поставляться с тройной камерой.

Infinix Zero 5G будет иметь AMOLED дисплей с разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц и с плотностью 480 пикселей на дюйм. Устройство работает на ОС Android 11 и работает на чипсете Dimensity 900. Чипсет будет сопровождаться 8 ГБ оперативной памяти. Остальные детали Zero 5G остаются в секрете.