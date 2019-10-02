Основные поломки и ремонт iPhone XS

2019-10-02, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - iPhone XS; [42]

Десятое поколение смартфонов от компании Apple – iPhone XS, получили ряд усовершенствований не только во внешнем виде, но и во внутренней «начинке». OLED-дисплей с диагональю 5.8 дюймов, мощный процессор A12, большой объем оперативной памяти (4 Гб) – это лишь малая часть того, чем может похвастаться новый флагман компании. И если технические характеристики во многом изменились, то одно осталось прежним – Айфон по-прежнему оказывается уязвимым перед внешними факторами.

В подавляющем большинстве случаев, виновником поломки гаджета становимся мы сами, не соблюдая элементарных правил эксплуатации. Но даже соблюдение максимальной аккуратности в процессе использование не гарантирует бесперебойную работу гаджета в долгосрочной перспективе. Поэтому можно сказать, что ремонт iPhone XS – это услуга, которая будет пользоваться спросом еще много лет, учитывая большую популярность этой модели у покупателей.

Основные поломки на iPhone XS

Полный перечень неисправностей казан здесь https://fix-me.ru/remont_iphone/iphone_xs/, мы же рассмотрим наиболее часто встречающиеся поломки:

  • Повреждение стекла или экрана, вызванное механическим воздействием.
  • Хрипы, шумы и другие проблемы со звуком.
  • Смартфон стал значительно быстрее разряжаться. Точную причину поломки определит диагностика, но в большинстве случаев виновников два – это износ аккумуляторный батареи и выход из строя контроллера питания на плате.
  • Повреждение задней крышки. Она изготовлена из стекла, поэтому она подвержена ударам и падениям так же, как и передняя панель.
  • Самопроизвольное срабатывание сенсора, неправильный отклик на действия пользователя и другие проблемы с тачскрином.

Достаточно часто приходится сталкиваться с «утопленниками», т.е. телефонами, которые определенное время контактировали с водой или другой жидкостью. Это самый главный враг любой электроники, ведь влага негативно влияет на металлические элементы, вызывает коррозию и короткие замыкания.

Есть ли возможность самостоятельного ремонта?

Любые ремонтные действия с Айфоном можно разделить на два типа – это исправление программных неполадок и более сложный ремонт (замена комплектующих, пайка материнской платы и т.д.). Каждый из них требует высокой квалификации мастера и специализированного оборудования.

Многие пользователи интересуются возможностью самостоятельного ремонта десятых Айфонов. Действительно, владелец гаджета может предпринять определенные действия перед поход в сервисный центр, которые, вполне возможно, помогут решить его проблему. Понятно, что речь идет о смартфонах, у которых нет визуальных признаков повреждений (разбитый экран, царапины, деформированный корпус и т.д.).

Восстановление iPhone XS

Если Айфон зависает или перестал включаться, то можно попробовать восстановить его через iTunes. Делается это следующим образом:

  • Обновите iTunes до последней версии.
  • Подключите гаджет к ПК или iMac через USB.
  • Сделайте принудительную перезагрузку. Для этого нужно нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, после чего нажать и отпустить кнопку уменьшения громкости. Затем жмем на боковую кнопку и ждем перезагрузки.
  • Программа оповестит вас о том, что ваш гаджет находится в режиме восстановления.
  • Вы можете выбрать «Обновить» (переустановка iOS без потери данных) или «Восстановить» (обновление до последней доступной версии iOS с потерей всех данных). Второй метод используется, если простое обновление не дает никаких результатов.

Вышеуказанные действия могут помочь в ряде случаев, но если поломка более серьезная, то без детальной диагностики не обойтись. Поэтому целесообразнее отнести свой гаджет в сервис «Fix-me» для клиентов которого эта услуга абсолютно бесплатна, даже в случае отказа от дальнейшего ремонта Айфона XS. Большой опыт мастеров позволяет устранять поломки любой сложности (действует гарантия на любой тип оказываемых услуг).


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