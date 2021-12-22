Osom OV1 смартфон ориентированный на конфиденциальность

Разработчики Essential Phone работают над новым устройством, получившим название Osom OV1. В отчете, опубликованном AndroidPolice, подробно описывается грядущий Android-смартфон, ориентированный на конфиденциальность, а также показан его рендер. Компания Osom Products базируется в Квебеке, Канада и была основана Джейсоном Китсом в прошлом году.

Что касается смартфона, Osom OV1 будет иметь две задние камеры, а также датчик отпечатков пальцев на задней панели и неуказанный чипсет от Qualcomm. Устройство будет работать с почти стандартным интерфейсом Android и мы узнаем о нем больше на MWC в феврале. Джейсон Китс уточнил, что OV1 не является продолжением Essential PH-1 и что в телефоне будут использоваться Google Mobile Services. Согласно отчету, Osom OV1 все еще находится в стадии разработки, а рендеринг основан на первом рабочем прототипе.