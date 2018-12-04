Отличные результаты продажи компании Honor в Черную пятницу

Honor стала одним из самых продаваемых брендов смартфонов в Черную пятницу, после ее успеха во время торжества Дивали в Индии и дня одиночек в Китае. Компания похвасталась пресс-релизом о трехзначном увеличении продаж в разных странах, а также распроданных смартфонах и достижении максимального места в разных категориях.

В Западной Европе Honor 9 Lite был самым продаваемым смартфоном в категории € 150 - € 200 в онлайн-продажах, а Honor 10 появился в списке Top 10 на Amazon. Годовой прирост составляет 250%, даже если Honor в прошлом году не присутствовал.

Центрально-европейские и скандинавские рынки также продемонстрировали высокие результаты Honor - компания заняла первое место в категории телефонов в Финляндии, а в Чешской Республике флагман Honor 10 достиг 300-процентного увеличения по сравнению с 2017 годом. В Польше все телефоны проданы в пределах двух часов, а продажи Honor Play выросли на 500% за весь уик-энд.