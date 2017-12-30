Отличный смартфон Meizu M3X

Компания Meizu, представила в этом году новый смартфон. У смартфона отличные характеристики. Новый аппарат станет обладателем флагманских спецификаций, можно предположить о применении в нем однокристальной системы Snapdragon 845. Стоимость новинки, которую опубликовали источники (380 долларов), более вероятно использование в аппарате платформы Snapdragon 660. К слову, в скором времени ожидается выход более производительной Snapdragon 670, которая еще сильнее приблизит модели среднего уровня к премиальному сегменту. Не исключено, что новый смартфон выйдет под брендом mBlu.