Отмененную версию Xiaomi 14 Ultra показали на фото

В сети появилась фотография специального издания топового смартфона Xiaomi 14 Ultra, которое, судя по всему, уже не увидит свет. Отметим заднюю панель из синтетической зеленой ткани, золотое окаймление камеры и конфигурацию на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Предполагается, что уже в начале следующего года будет представлена модель Xiaomi 15 Ultra.

Что до актуального поколения флагмана, то он оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO до 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флэш-памятью UFS 4.0, двухконтурной системой охлаждения, основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX858), 50-Мп (3,2-кратный оптический зум на IMX858) и 50-Мп (перископический модуль с 5-кратным зумом на том же датчике IMX858, селфи-камерой разрешением 32 Мп (OmniVision OV32B40), батареей ёмкостью 5300 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок.
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