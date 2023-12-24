Oukitel WP33 Pro получил батарею на 22000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP33 Pro, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 22000 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядкой на 18 Вт, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на 64 Мп и камерой ночного видения, 5-Вт динамиком с громкостью 136 дБ, а также корпусом толщиной 27,2 мм и массой 577,5 грамма. Смартфон появится в продаже 8 января по цене в 240 долларов.