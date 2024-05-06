Oukitel WP35 подешевел еще до начала продаж

Компания Oukitel объявила, что защищенный смартфон WP35 появится в продаже 13 мая по цене в 180 долларов, а не 200 долларов, как было заявлено во время анонса. Также первые покупатели смогут получить дополнительную скидку в 10 долларов.

Данная новинка интересна прежде всего своим аккумулятором ёмкостью 11000 мАч. Смартфон также оснастили корпусом толщиной 14,9 мм, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тройной тыльной камерой с главным модулем с 64-Мп главным модулем (Sony IMX682) и 8-Мп камерой ночного, селфи-камерой на 32 Мп, 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2,4K и защитным стеклом Gorilla Glass 5, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.