Oukitel выпустила смартфон C17 Pro стоимостью 139,99 долларов

Компания OUKITEL представила новую модель C17 Pro с 6,35-дюймовым экраном и разрешением стандарта HD+. Аппарат построен на 8-ядерном мобильном чипсете, способном работать на частоте 2 ГГц. Арсенал памяти представлен энергонезависимым модулем на 64 ГБ и 6 ГБ оперативной памятью. Предусмотрена тыльная камера, которая включает в себя три блока оптики и фотовспышку на светодиодах. Основной датчик изображения имеет разрешение 13 МП. Конструкция селфи-камеры представлена оптическим блоком на 5 МП. Продажи гаджета OUKITEL C17 Pro ожидаются в августе по цене 139,99 долларов.