OxygenOS 10.5.8 для OnePlus Nord N10 5G

OnePlus Nord N10 5G - самый дешевый смартфон компании 5G. В отличие от флагманских телефонов бренда, это устройство доступно только на некоторых рынках, как и OnePlus Nord N100.

Смартфон OnePlus Nord N10 5G уже получает третье системное обновление с номером OxygenOS 10.5.8. Последняя сборка обновления не только повышает уровень безопасности до декабря 2020 года, но также поставляется с обновленным пакетом GMS. Также новое обновление обеспечивает оптимизацию энергопотребления, улучшения качества съемки камерой и повышение стабильности подключения к мобильной сети.

Официальный журнал изменений OnePlus Nord N10 5G OxygenOS 10.5.8:

Система

  • Оптимизированное энергопотребление системы.
  • Обновлен патч безопасности Android до 2020.12.
  • Обновлен пакет GMS до 2020.09.
  • Повышена стабильность системы.

Камера

  • Улучшено качество съемки с помощью камеры.

Сеть

  • Повышена стабильность соединения мобильной сети для улучшения опыта.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord N10 5G
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