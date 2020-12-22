OxygenOS 10.5.8 для OnePlus Nord N10 5G

Смартфон OnePlus Nord N10 5G уже получает третье системное обновление с номером OxygenOS 10.5.8. Последняя сборка обновления не только повышает уровень безопасности до декабря 2020 года, но также поставляется с обновленным пакетом GMS. Также новое обновление обеспечивает оптимизацию энергопотребления, улучшения качества съемки камерой и повышение стабильности подключения к мобильной сети.
Официальный журнал изменений OnePlus Nord N10 5G OxygenOS 10.5.8:
Система
- Оптимизированное энергопотребление системы.
- Обновлен патч безопасности Android до 2020.12.
- Обновлен пакет GMS до 2020.09.
- Повышена стабильность системы.
Камера
- Улучшено качество съемки с помощью камеры.
Сеть
- Повышена стабильность соединения мобильной сети для улучшения опыта.