OxygenOS 13 тестируется на смартфонах OnePlus 8 и 8 Pro

OxygenOS 13 была официально представлена ​​на прошлой неделе на презентации смартфона OnePlus 10T. И теперь известно, что компания запускает закрытое бета-тестирование OxygenOS 13 для смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro. Производитель уже начал набирать тестеров. Количество мест ограничено, всего 200. На данный момент обновление развертывается в Индии. Закрытая бета-версия не является стабильной версией OxygenOS 13 и может содержать ошибки, поэтому компания рекомендует сделать резервную копию данных.

OxygenOS 13 будет содержать множество изменений, включая новые функции и улучшенный пользовательский интерфейс. OxygenOS 13 также выйдет на OnePlus 10T и на других смартфонах OnePlus.
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