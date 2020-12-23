Ожидаемые характеристики Vivo X60 Series

Компания Vivo наконец подтвердила, что 29 декабря представит в Китае смартфоны серии X60.

Мероприятие начнется в 7:30 утра по пекинскому времени и ожидается, что в этой серии смартфонов будут улучшены дисплей, камера, производительность и многое другое по сравнению с предшественником. Предполагается, что серия Vivo X60 будет иметь три устройства: X60, X60 Pro и X60 Pro+.

Ожидается, что первый из серии Vivo X60 будет оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с перфорацией FHD + AMOLED по центру. Он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и разрешение до 2376 × 1080 пикселей. Под капотом устройства будет установлен процессор Exynos 1080 от Samsung в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти. Задняя тройная камера будет включать основной объектив 48MP, сверхширокоугольный 13MP и портретный датчик 8MP. Скорее всего, у него будет 32-мегапиксельная камера для селфи. Другие ожидаемые функции включают аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

В отличие от X60, вариант Pro будет иметь только вариант с изогнутым дисплеем. Это будет тот же 6,56-дюймовый гибкий AMOLED- дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2376 × 1080 пикселей. Смартфон скорее всего получит процессор Exynos 1080 в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Камеры Vivo X60 Pro включают в себя основной объектив 48MP, сверхширокий 13MP, портретный датчик 13MP, перископ 8MP и 32-мегапиксельный селфи модуль. Другие ожидаемые характеристики включают аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт , два цветовых решения - синий градиент и черный.

Ожидается, что Vivo X60 Pro + будет оснащен процессором Snapdragon 888 в сочетании с более быстрым хранилищем LPDDR5 и UFS 3.1. Больше к сожалению о нем информации нет.

Комментарии и отзывы Vivo X60 Series
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