Ожидаемый смартфон Motorola Razr выйдет во второй половине этого года

Сегодня стало известно, когда анонсируют легендарную раскладушку Motorola Razr. Исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае, на мероприятии Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе Лю Цзюнь объявили, что аппарат поступит в продажу во второй половине 2020 года и получит поддержку 5G.

Motorola Razr характеризуется 6,2-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 876:2142 пикселей, 2,7-дюймовым вторым экраном, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, камерой на 16 и 5 Мп, батареей на 2510 мАч, сканером отпечатков пальцев, USB-C и поддержкой 15-ваттной зарядки.