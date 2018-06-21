PHILIPS X598 емкостный смартфон за небольшую стоимость

PHILIPS X598 это долгоиграющий смартфон, который имеет батарею емкостью 4000мАч и поэтому он может не подойти любителям небольших устройств. Но он также имеет неплохие характеристики для смартфона стоимость которого составляет 170$. Он имеет 5.5 дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей, восьмиядерный процессор MTK6750T и 4ГБ оперативной памяти. Благодаря таким комплектующим он сможет справиться вашими повседневными задачами, такими как серфинг в интернете, игры или редактирование файлов. В PHILIPS X598 также установили 13 + 5МП двойную заднюю и 13МП фронтальную камеру.
Сейчас PHILIPS X598 доступен в онлайн магазине ColliCool за 170$.
Сейчас PHILIPS X598 доступен в онлайн магазине ColliCool за 170$.
|Экран
|5.5 дюймов, 1920*1080 Пикселей
|Процессор
|MTK6750T 8 х 1.5GHz
|Память
|4GB RAM + 64GB ROM, поддержка карт памяти до 256GB
|Камеры
|Двойная задняя 13 MP + 5 MP
Фронтальная 13 MP
|Система
|Android 7.0 System
|Батарея
|4000mAh, Поддержка 5V 2A, быстрая зарядка
|Поддержка SIM
|NANO SIM + NANO SIM / TF Card
|Связь
|GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1900/2100MHz, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, Support 2G & 3G & 4G LTE Network
|Дополнительно
|Support Touch ID