ПК-корпус Aerocool Visor получил два ARGB-вентилятора

Компания Aerocool представила компьютерный корпус для игровых систем Visor, который получил два 140-мм вентилятора с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, тремя вертикальными разъёмами для крупной видеокарты, поддержкой системы жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм, черной расцветкой, боковой панелью из закалённого стекла, двумя RGB-полосами в виде усечённой буквы V, двумя портами USB 3.0, а также гнёздами для наушников и микрофона. Ориентировочная цена и точная дата начала продаж корпуса Aerocool Visor будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Aerocool Visor
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