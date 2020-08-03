ПК-корпус Aerocool Visor получил два ARGB-вентилятора

Компания Aerocool представила компьютерный корпус для игровых систем Visor, который получил два 140-мм вентилятора с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, тремя вертикальными разъёмами для крупной видеокарты, поддержкой системы жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм, черной расцветкой, боковой панелью из закалённого стекла, двумя RGB-полосами в виде усечённой буквы V, двумя портами USB 3.0, а также гнёздами для наушников и микрофона. Ориентировочная цена и точная дата начала продаж корпуса Aerocool Visor будут объявлены позже.