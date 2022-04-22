PNY представила крышку радиатора твердотельного накопителя XLR8 для PS5

PNY объявила сегодня о выпуске крышки для твердотельного накопителя PNY XLR8 со встроенным радиатором, предназначенного для PS5. Этот новый радиатор предназначен для замены стандартной крышки твердотельного накопителя и обеспечивает простую установку при обновлении расширенного хранилища твердотельного накопителя. Испытайте улучшенные тепловые характеристики для требовательных игр с исключительной конструкцией крышки твердотельного накопителя PNY XLR8 со встроенным радиатором.

Крышка твердотельного накопителя PNY XLR8 со встроенным радиатором предназначена для PS5 и улучшает тепловые характеристики твердотельного накопителя, установленного в расширенном слоте для хранения. Встроенная крышка и радиатор были тщательно изготовлены, чтобы заменить стандартную крышку твердотельного накопителя. Крышка твердотельного накопителя и встроенный радиатор работают вместе для увеличения рассеивания тепла во время интенсивных игровых сессий, максимально увеличивая тепловые характеристики вашего обновления твердотельного накопителя NVMe.

Радиатор, разработанный PNY, в сочетании с конструкцией с отрицательным давлением обеспечивает исключительную эффективность охлаждения, охлаждая твердотельный накопитель более чем на 40 % по сравнению с отсутствующим радиатором.

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