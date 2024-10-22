POCO C75 оценили в 14 тысяч рублей

Официальный релиз бюджетного смартфона POCO C75 запланирован на 25 октября, но отечественный магазин GoodMi уже раскрыл цену на новинку – 14 тысяч рублей за конфигурацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Что до характеристик, то они уже известны благодаря утечкам.

Аппарат оснащается 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640:720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм гнездом для наушников.