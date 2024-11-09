POCO C75 стартовал в России с лучшим ценником

POCO запустили в России продажи нового бюджетного смартфона POCO C75. Построен он сбалансированной аппаратной платформе, получил редкий по нынешним временам 3,5-мм аудиоразъём, а также улчшенный экран и аккумулятор с функцией быстрой зарядки.

Изображение выводится на IPS-дисплей диагональю 6,88 дюйма и разрешением 1640x720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и каплевидным вырезом для фронтальной камеры на 13 Мп. Основная камера у смартфона одна, с разрешением 50 Мп, второй объектив является декоративной заглушкой.

Смартфон POCO C75 построен на базе процессора MediaTek Helio G81 Ultra. Доступны 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, в зависимости от модификации, составляет 6 или 8 ГБ, накопителя — 128 или 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5160 мАч с функцией 18-ваттной быстрой зарядки. Работает новинка под управлением прошивки HyperOS на базе Android 14.