POCO F3 и Redmi K30 4G получают обновление MIUI 13 на базе Android 12

Еще два смартфона начали получать обновление MIUI 13. Обновление MIUI 13 для POCO F3 в настоящее время доступно только для версии телефона для EEA. Он поставляется с номером сборки V13.0.3.0.SKHEUXM. Принимая во внимание, что такое же обновление для Redmi K30 4G поставляется с номером сборки V13.0.1.0.SGHCNXM.

Последнее обновление программного обеспечения привносит новый Android 12. На данный момент обновление доступно только для избранных пользователей. Но в ближайшие дни он станет доступен для всех. В то же время ожидается, что другие региональные варианты смартфона получат обновление.
Комментарии и отзывы POCO F3
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