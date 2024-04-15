POCO F6 Pro засветился в сети

В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO F6 Pro, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым обозначением имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему HyperOS 1.0.

Предполагается, что перед нами международная версия уже продающегося в Китае Redmi K70. Последний оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5000 мм², 6,67-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2K, ШИМ-регулированием 3840 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony Light Hunter 800), 8 Мп (телефотообъектив) и 2 Мп (макро), поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.