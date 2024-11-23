POCO F7 и POCO F7 Ultra засветились в сети

В базе данных сингапурского регулятора IMDA обнаружилось упоминание смартфонов POCO F7 и POCO F7 Ultra, которые еще не были представлены официально. Устройства фигурируют под техническими обозначениями 2412DPC0AG и 24122RKC7G. Ведомство подтверждает наличие модема 5G, Bluetooth, адаптера беспроводной связи Wi-Fi и поддержки NFC. Предполагается, что перед нами глобальные версии моделей Redmi Turbo 4 и Redmi K80 Pro. Первый представят на китайском рынке уже 26 ноября, а релиз второго ожидается в следующем месяце.

Redmi K80 Pro получит OLED-экран с разрешением 2K, топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite и предустановленную фирменную прошивку HyperOS 2 на базе операционной системы Android 15. Redmi Turbo 4 оснастят дисплеем с разрешением 1,5K, ёмкой батареей и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.