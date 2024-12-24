POCO F7 приписывают аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне POCO F7, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппаратной основой новинки выступит еще не анонсированная однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Elite. По словам источника, её производительность окажется на уровне между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. Смартфону также приписывают наличие AMOLED-экрана 1,5K LTPS, батареи ёмкостью 7000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Релиз процессора Snapdragon 8s Elite ожидается в начале следующего года.