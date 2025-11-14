POCO F8 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO F8 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 16. Аппарат набрал 2288 баллов и 8474 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, смартфон также оснастят 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Light Fusion 800 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродной батареей на 7100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5 Вт обратной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.