POCO India представила смартфон POCO C3 за 102 доллара

POCO India представила смартфон POCO C3.

При стартовой цене 102 доллара США, POCO C3 предлагает пользователям большой дисплей, игровой чипсет Helio G35, 13-мегапиксельные тройные задние камеры и батарею емкостью 5000 мАч.

POCO C3 с корпусом из поликарбоната поставляется с нанопокрытием P2i для защиты от брызг. В смартфоне установлен ЖК-экран IPS с диагональю 6,53 дюйма, который обеспечивает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей. У POCO есть 5-мегапиксельная фронтальная камера. На задней стороне телефона расположен модуль камеры квадратной формы, который оснащен 13-мегапиксельным основным объективом.

Процессор MediaTek Helio G35 управляет смартфоном с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти LPPDR4x. Телефон поставляется с объемом памяти 32 ГБ и 64 ГБ, а также имеет специальный слот для добавления карты microSD. Работает новинка на ОС Android 10 на базе MIUI 12. Питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 10 Вт.

Устройство поставляется с обычными функциями подключения, такими как слот для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм. POCO C3 поступит в продажу с 16 октября.