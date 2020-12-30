POCO M2 получил MIUI 12

Хотя Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, компания еще не завершила развертывание MIUI 12 на некоторых смартфонах. Одним из таких устройств является фирменный бестселлер Redmi 9, он же Redmi 9 Prime (Индия). Модифицированная версия этого смартфона также продается в Индии как POCO M2. Удивительно, но этот телефон под брендом POCO теперь получил обновление MIUI 12. На данный момент обновление доступно только для китайского, индонезийского, русского и глобального вариантов этого телефона. Это означает, что обновление еще не прибыло для индийской (Redmi 9 Prime), турецкой и европейской версий устройства. Ожидайте обновление в ближайшее время, проверяйте меню настроек — там обязательно должна была появиться информация об обновлении.

Комментарии и отзывы POCO M2
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Xiaomi Mi 11 запускается со стеклом Corning Gorilla Glass 7

Компания Xiaomi объявила о том, что будущий смартфон Xiaomi Mi 11 будет оснащаться стеклом Corning Gorill...
Galaxy Z Fold2 набрал 109 баллов в рейтинге DxOMark

Samsung официально анонсировала свой складной смартфон нового поколения под названием Galaxy Z Fold 2. Од...
Обновление One UI 3.0 развертывается в Европе

Компания Samsung запустила обновление One UI 3.0 для Galaxy S20 на основе операционной системы Android 11...
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор Silicon Power UD70. Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Tesla поднимает цену на опцию полного са...
Tesla поднимает цену на опцию полного саОпция Tesla "Полное самоуправление", которая в настоящее время включает функции автопилота, такие как сме...
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Ente...
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook EnteВ последнее время многие крупные производители ноутбуков стали все чаще обращать своё внимание на рынок х...
Необычный плеер Sleevenote с 7,5-дюймовы...
Необычный плеер Sleevenote с 7,5-дюймовыНеобычный Sleevenote создан с уважением к любимым альбомам, от обложки до трек-листа, как к самостоятельн...
ELARI представила три новых роботов-пыле...
ELARI представила три новых роботов-пылеELARI расширяет спектр инновационных устройств для управления умным домом. Роботы-пылесосы нового поколен...
Генеральный директор Intel с оптимизмом ...
Генеральный директор Intel с оптимизмом Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант побеседовал с аналитиками рынка из швейцарского банка...
Портативный сенсорный дисплей Vissles-M ...
Портативный сенсорный дисплей Vissles-M Сегодня многие работают на удаленке из дома на ноутбуке, диагональ которого скорее всего составляет окол...
Объявлены характеристики смартфона LG Q5...
Объявлены характеристики смартфона LG Q5В ближайшее время состоится официальный анонс смартфона LG Q52, но в сеть уже утекли его характеристики и...
Обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 дост...
Обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 достXiaomi постоянно выпускает обновления MIUI 12 на свои смартфоны с момента официального объявления в апрел...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в се...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в сеВсего за несколько недель до официального объявления процессора Qualcomm Snapdragon 875, в сети просочила...
Huawei объявила призовой фонд в размере ...
Huawei объявила призовой фонд в размере Компания Huawei расширила AppGallery с помощью Moovit, что стало еще одним важным дополнением к пользоват...
Google Recorder 2.0 анонсирован для Pixe...
Google Recorder 2.0 анонсирован для PixeПриложение Google Recorder было впервые представлено в серии Pixel 4. Теперь компания представила улучшен...
Leica Q2 Monochrom создана для энтузиаст...
Leica Q2 Monochrom создана для энтузиастLeica выпустила новую монохромную камеру Q2 Monochrom. По факту, это камера Q2, которая снимает только че...
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных системОбзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем
Обзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стекломОбзор Thermaltake Versa T35 RGB Black (CA-1R7-00M1WN-00). Недорогой корпус с подсветкой и со стеклом
Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкойОбзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor