POCO M2 получил MIUI 12

Хотя Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, компания еще не завершила развертывание MIUI 12 на некоторых смартфонах. Одним из таких устройств является фирменный бестселлер Redmi 9, он же Redmi 9 Prime (Индия). Модифицированная версия этого смартфона также продается в Индии как POCO M2. Удивительно, но этот телефон под брендом POCO теперь получил обновление MIUI 12. На данный момент обновление доступно только для китайского, индонезийского, русского и глобального вариантов этого телефона. Это означает, что обновление еще не прибыло для индийской (Redmi 9 Prime), турецкой и европейской версий устройства. Ожидайте обновление в ближайшее время, проверяйте меню настроек — там обязательно должна была появиться информация об обновлении.