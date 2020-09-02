POCO M2 представят в Индии

Какое-то время назад все крупные производители смартфонов хотели попасть в Китай, чтобы продавать там свои устройства и получать приличную прибыль. Однако достаточно быстро оказалось, что местные пользователи намного активнее покупают продукцию китайских брендов, да и санкции со стороны США тоже сыграли негативную роль в последнее время. В итоге устройства компаний вроде Apple или Samsung продаются здесь хуже, так что они переходят на соседний рынок Индии. У этой страны громадный потенциал, есть масса возможностей для того, чтобы пользователь наслаждался новым гаджетом за разумную цену. И именно тут планируют анонсировать смартфон POCO M2, который вскоре покажут официально. Гаджет выйдет уже 8 сентября и будет доступен именно в Индии.

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