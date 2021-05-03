POCO M3 Pro 5G засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне POCO M3 Pro 5G, который еще не был представлен официально, но на днях получил сертификат BIS. Сообщается, что перед нами переименованный Redmi Note 10 5G. Смартфон оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешение Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанной в экран селфи-камерой с разрешением 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, модемом для мобильных сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Ориентировочная цена устройства составляет 185 долларов.