POCO M3 готовится к релизу в Индии уже в феврале

POCO M3 — новейший смартфон производителя, который является дочерним предприятием Xiaomi. Это устройство впервые дебютировало в Европе в конце ноября. В последние через какое-то время новинка пробилась еще на несколько рынков. Теперь, наконец, компания объявила дату запуска для Индии. Индия — крупнейший рынок Xiaomi за пределами ее родной страны Китая. Бренд POCO родился в Индии, и поэтому в этом регионе появились эксклюзивные смартфоны, такие как POCO X2, POCO M2, POCO M2 Pro и POCO C3. Однако последние два телефона, доступные во всем мире, а именно POCO X3 NFC и POCO M3, дебютировали первыми в Европе. Теперь POCO M3 всё же будет выпущен в Индии уже 2 февраля, то есть более чем через два месяца после того, как он официально был выпущен.