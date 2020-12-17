POCO M3 выйдет в Индии

В прошлом месяце компания POCO во всем мире анонсировала смартфон POCO M3 незадолго до различных акций в честь «Черная пятница», благодаря чему продажи устройства должны были быть просто запредельными. Похоже, что вскоре компания может провести в Индии специальное мероприятие по запуску POCO M3, поскольку устройство получило сертификат в местном бюро, указывающий на готовность устройства к релизу. Стоит отметить, что никаких кардинальных изменений ждать не стоит — производитель выпускает абсолютно тот же смартфон, только у него будет немного другой номер для Индии, но все характеристики и особенности остались на месте. Вопрос стоимости пока что не раскрыт, так как в сертификате данная информация не указывается, к сожалению.

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