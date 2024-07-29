POCO M6 Plus 5G получит SoC Snapdragon 4 Gen 2 AE

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о бюджетном смартфоне POCO M6 Plus 5G, официальная презентация которого состоится уже 1 августа. Итак, устройство оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и модемом сотовых сетей 5G, от 6 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения и объектива с диафрагмой f/1.75, 6,79-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумуляторной батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 14.